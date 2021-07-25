Зеленский ввел в действие решение СНБО о контроле государства за полезными ископаемыми

Решением СНБО был утвержден список из 37 руд и неметаллических полезных ископаемых, имеющих стратегическое значение для страны. В него вошли 33 металлические руды (в том числе алюминиевые, бериллиевые, вольфрамовые, железные, медные, никелевые, оловянные, свинцовые, руды золота и серебра), а также четыре неметаллических полезных ископаемых: барит, графит, калийная соль и флюорит.

Документ также дает Кабинету Министров ряд поручений, в частности:

в двухмесячный срок утвердить список участков недр, которые имеют стратегическое значение для экономики и обороноспособности страны. Они будут предоставляться в пользование на условиях соглашений о разделе продукции или после аукционов по продаже специальных разрешений;

обеспечить ежегодную актуализацию перечней участков недр (месторождений полезных ископаемых);

ежегодно до 1 января предоставлять на рассмотрение СНБО актуализированный перечень таких участков;

внести на рассмотрение Верховной Рады ряд законопроектов об изменениях в Кодекс Украины о недрах и в некоторые законы Украины.

Контекст:

Кабинет Министров 12 мая одобрил подготовленный Минфином проект изменений в Налоговый кодекс. Один из блоков изменений предполагал повышение рентных платежей на добычу полезных ископаемых.

Верховная Рада Украины 15 июля усилила ответственность за незаконную добычу полезных ископаемых.

14 июля Украина и ЕС подписали меморандум о стратегическом партнерстве в сырьевой отрасли. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что за счет наращивания собственного производства “минералов будущего” и топливно-энергетических полезных ископаемых, увеличения экспорта, а также сокращения импорта минерального сырья “потенциал эффективного использования недр Украины может составить более $400 млрд в следующие 10 лет”.

16 июля Совет нацбезопасности и обороны Украины определил 137 видов полезных ископаемых, на добычу которых будут выдавать лицензии под особым контролем, сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов. Однако в указе Зеленского, который вводит в силу это решение, указано только 37 видов таких ископаемых.

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