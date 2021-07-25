В Бердянске на ходу загорелась маршрутка. Фото

Инцидент произошел на проспекте Западном в районе Вечного огня. В результате происшествия никто не пострадал.

Фото: zp.dsns.gov.ua

К моменту прибытия спасателей пассажиров в маршрутке не было, отметили в ГСЧС Запорожской области. По данным предварительного расследования, во время движения загорелся моторный отсек микроавтобуса.

Фото: pro.berdiansk.biz

Причины возгорания выясняют сотрудники Бердянской полиции и ГСЧС.

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