Украинец Ломаченко вышел на первое место в рейтинге WBO, третий – Беринчик

На третьем месте рейтинга еще один украинец, 33-летний обладатель титула интернационального чемпиона Денис Беринчик. Между Ломаченко и Беринчиком расположился Джордж Камбосос – младший из Австралии.

Чемпионом WBO в легком весе является Теофимо Лопес.

Скриншот: wboboxing.com

В июньском рейтинге Ломаченко был на втором месте, а Камбосос-младший – на первом.

Беринчик остается третьим в рейтинге WBO с ноября 2020 года.

Контекст:

В октябре 2020 года Ломаченко проиграл Лопесу в поединке, который длился все 12 раундов. По единогласному решению судей победу одержал американец: 116:112, 119:109, 117:111. После этого он стал обладателем чемпионских поясов WBA, WBO, WBC и IBF (первые три пояса ранее принадлежали Ломаченко).

Ломаченко отказался признавать проигрыш Лопесу по очкам. Американец, в свою очередь, говорил, что не собирается давать реванш Ломаченко. Это было второе поражение в карьере украинца: в марте 2014 года он уступил мексиканцу Орландо Салидо, тоже по решению судей.

27 июня 2021 года Ломаченко победил японца Масаеси Накатани техническим нокаутом в девятом раунде.

После этого Ломаченко заявил, что его реванш с Лопесом “все ближе”.

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