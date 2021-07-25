 

Диетологи назвали «полезные» перекусы, которые могут навредить здоровью

25.07.2021, 18:52, Разное
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Диетологи назвали семь продуктов для «полезных» перекусов, которые могут навредить здоровью. Они не только негативно скажутся на фигуре, но и повлияют на пищеварение.
Чаще всего люди, во время лёгкого голода, предпочитают перекусить протеиновыми батончиками. Это крайне негативно сказывается на пищеварительной системе из-за высокого содержания сахара в этом продукте. Всё дело в том, что его основу составляют мёд или сироп. Белые рисовые хлебцы также нежелательны как раз по этой причине и, при желании перекусить чем-то лёгким, лучше отдавать предпочтение овсяным хлебцам или же взять орехи. В этом случае организм получает достаточно белка, а содержащиеся в лакомстве вещества снижают тягу к сладкому. С орехами же лучше всего употреблять и сухофрукты, которые по отдельности крайне нежелательны для употребления на голодный желудок.

Несмотря на полезность овощей, чипсы из них лучше вовсе исключить из рациона, так как их готовят с добавлением внушительного объёма масла. Это повышает калорийность продукта, что неизменно приведёт к набору веса. Обезжиренные йогурты и диетические газированные напитки тоже находятся в списке нежелательных продуктов для перекусов. В обоих случаях для придания вкуса из-за отсутствия жиров производители используют много сахара. Таким образом сохранить фигуру не удастся. Лучше всего отказаться от обезжиренного йогурта в пользу самого обычного с пробиотиками, в который можно добавить свежих фруктов. На них же следует заменить и газировку. Не стоит налегать на соки, так как зачастую они тоже богаты глюкозой и вредны для желудка.

Источник: fedpress.ru



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