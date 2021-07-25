Продюсер Арам Арчер показал фото Ольги Бузовой без фотошопа

В своем микроблоге Instagram Ольга Бузова пояснила подписчикам о том, что она уже вернулась в Россию. Поющая телеведущая отправилась на ужин с продюсером в столичный ресторан и поделилась этими кадрами с фолловерами. Однако снимки в ее профиле и на странице Арама Арчера разительно отличаются.

Ольгу Бузову заподозрили в излишнем использовании фильтров и фотошопа. Для выхода в свет она выбрала бежевое обтягивающее платье с белоснежными воланами на рукавах. Глубокий вырез практически не скрывал грудь артистки. Поклонники, когда увидели фото на странице телеведущей, ужаснулись от обилия фильтров. По их мнению, Ольга Бузова стала не похожей на себя. Ее можно перепутать, как считают комментаторы, с Лерой Кудрявцевой или Викторией Лопыревой. Черты лица совершенно исказились, поэтому знаменитость было сложно узнать.

При этом, фолловеры заглянули в микроблог Арама Арчера и увидели, как Ольга Бузова выглядела на встрече на самом деле. Снимок, который показал продюсер, сделан с того же ракурса, что и на странице певицы.