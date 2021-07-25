 

У заразившихся вакцинированных людей встречается необычный симптом COVID-19

25.07.2021, 18:52, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Исследование, которое повели британские исследователи из Королевского колледжа, показало, что у вакцинированных людей после заражения COVID-19 чаще всего встречается один необычный симптом. Результаты сравнивали с пациентами, которые не прививались.
Ученые продолжают изучать эффективность различных вакцин против коронавирусной инфекции. Оказалось, что после второй дозы препарата вызывается мощный импульс в части иммунной системы, обеспечивающей противовирусную защиту. Однако часть людей, которые сделали прививки, все равно могут заразиться.

По словам британских экспертов, многие пациенты описывают один необычный симптом. Речь идет о чиханье, как о «единственной реакции, встречающейся у вакцинированных пациентов». Также, о заражении после прививки могут говорить повышенный уровень утомляемости, лихорадка, кашель и головная боль. Однако вакцина снижает их тяжесть и вдвое уменьшает их вероятность в первую неделю заболевания коронавирусом.

Источник: medikforum.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

05.03 / Мнение: 03.03.21. Экстренное заявление от НМ ДНР.

31.03 / Гражданин России и его инжиниринговая компания признали свою вину уклонении от выполнения требований торговых санкций США связанных с национальной безопасностью страны

17.06 / Названы звезды, содержащие своих мужей

02.03 / Виктор Дробыш раскритиковал Баскова за езду на лимузине с охраной

01.01 / С Новым годом!

29.06 / Капитан 1-го ранга Михаил Ненашев предположил, что эсминец Defender хотел спровоцировать войну

31.12 / Роскомнадзор потребовал от Pornhub восстановить удаленные аккаунты россиян

24.05 / Стоцкая объяснила, почему рассказала о разводе через два года

14.08 / “Анджелина недолюбливает маму Брэда”: почему дети Джоли и Питта четыре года не виделись с бабушкой и дедушкой

24.12 / В Татарстане экс-оперативника приговорили к 4 годам колонии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика