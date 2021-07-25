У заразившихся вакцинированных людей встречается необычный симптом COVID-19

Исследование, которое повели британские исследователи из Королевского колледжа, показало, что у вакцинированных людей после заражения COVID-19 чаще всего встречается один необычный симптом. Результаты сравнивали с пациентами, которые не прививались.

Ученые продолжают изучать эффективность различных вакцин против коронавирусной инфекции. Оказалось, что после второй дозы препарата вызывается мощный импульс в части иммунной системы, обеспечивающей противовирусную защиту. Однако часть людей, которые сделали прививки, все равно могут заразиться.

По словам британских экспертов, многие пациенты описывают один необычный симптом. Речь идет о чиханье, как о «единственной реакции, встречающейся у вакцинированных пациентов». Также, о заражении после прививки могут говорить повышенный уровень утомляемости, лихорадка, кашель и головная боль. Однако вакцина снижает их тяжесть и вдвое уменьшает их вероятность в первую неделю заболевания коронавирусом.

Источник: medikforum.ru