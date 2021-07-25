 

На острове Сардиния 400 человек эвакуировали из-за сильных пожаров

25.07.2021, 18:18, Новости дня
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На Сардинии из-за сильнейших пожаров в провинции Ористано эвакуировали несколько сотен человек, сообщают местные СМИ.

Пожары на острове начались в субботу, когда в регион со стороны Африки пришли горячие воздушные массы, загорелась сухая трава. Огонь охватил кустарники, деревья, и через некоторое время в Ористано во многих районах начался пожар, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал SkyTg24.

В нескольких городах и поселках огонь подступил к домам, жители покинули жилища. Сутки борьбу с пожаром ведут подразделения пожарной службы, лесной охраны и службы Гражданской обороны Италии, им также помогают добровольцы. Всего в тушении участвуют 7,5 тыс. человек, семь специальных самолетов Canadair и 13 вертолетов.

Пожары уничтожили порядка 10 тыс. гектаров зеленых насаждений, несколько жилых и производственных построек, погиб скот. Президент области Кристиан Солинас запросил у центральных властей экстренную экономическую помощь.



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