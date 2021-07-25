В Забайкалье восстановлено движение пассажирских поездов по отремонтированному мосту

Движение для пассажирских поездов по мосту на Транссибирской магистрали в Забайкальском крае восстановлено после паводков, сообщили в РЖД.

«В 17.54 мск реку Ареда по первой нитке восстановленного моста пересек первый пассажирский поезд №11 Владивосток – Самара. Пассажирское движение по Транссибу открыто. Железнодорожное сообщение восстановлено за рекордные двое суток, на работы продолжатся до открытия второй нитки моста», – цитирует сообщение компании ТАСС.

В воскресенье сообщалось, что первые грузовые поезда в тестовом режиме пересекли восстановленный мост в Забайкалье.

Ранее РЖД ограничивали на трое суток отправку по Транссибирской магистрали на восток всех грузов, кроме продовольствия, из-за режима ЧС в Забайкальском крае.

Напомним, в пятницу в ГУ МЧС по Забайкалью сообщали, что железнодорожный мост обрушился на Транссибе из-за сильных дождей.