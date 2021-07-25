Пожар в Петербурге ликвидирован

Открытое горение в жилом здании на Лиговском проспекте Петербурга ликвидировали, сообщили в пресс-службе МЧС, один человек пострадал.

«В 17.30 мск объявлена ликвидация открытого горения», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.

Источник в экстренных службах агентства пояснил, что во время ЧП пострадал один человек, его госпитализировали.

В ГУ МЧС по городу пояснили, что пострадала женщина. «24-летняя женщина отправлена в больницу с отравлением», – указали там. На месте пожара проводится проливка и разборка горевших конструкций.

Ранее в воскресенье сообщалось, что в жилом доме в историческом центре Петербурга начался пожар, сообщалось об угрозе распространения на соседние здания. Позже возгоранию повысили ранг сложности, через некоторое время возгорание локализовали.