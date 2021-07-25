Пожар в Петербурге ликвидирован
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Открытое горение в жилом здании на Лиговском проспекте Петербурга ликвидировали, сообщили в пресс-службе МЧС, один человек пострадал.
«В 17.30 мск объявлена ликвидация открытого горения», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.
Источник в экстренных службах агентства пояснил, что во время ЧП пострадал один человек, его госпитализировали.
В ГУ МЧС по городу пояснили, что пострадала женщина. «24-летняя женщина отправлена в больницу с отравлением», – указали там. На месте пожара проводится проливка и разборка горевших конструкций.
Ранее в воскресенье сообщалось, что в жилом доме в историческом центре Петербурга начался пожар, сообщалось об угрозе распространения на соседние здания. Позже возгоранию повысили ранг сложности, через некоторое время возгорание локализовали.
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