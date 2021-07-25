 

«Чтобы страну не раздербанили»

25.07.2021, 18:14, Разное
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Глава ЦИК Памфилова объяснила, в чем видит свою задачу.

Глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова в разговоре с кандидатом в депутаты Госдумы от КПРФ Николаем Бондаренко заявила, что гордится своей работой. Видео опубликовано на YouTube-канале «Дневник Депутата».

«Да, я горжусь. Я жизни не вижу сейчас личной. Я здесь пропадаю, извините, слушаю со всех сторон демагогию и ложь. Я горжусь тем, что я пытаюсь способствовать, чтобы страна не развалилась, чтобы страну не раздербанили, чтобы стабильность была, чтобы люди наши жили нормально», — сказала Памфилова.

Она подчеркнула, что «пять лет ее здоровья потрачены» на то, чтобы «очистить комиссии всех уровней». Глава ЦИК добавила, что ей известно о нарушениях, однако их, по мнению чиновницы, стало «гораздо меньше».

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Днем ранее ЦИК снял с парламентских выборов кандидата от КПРФ Павла Грудинина. Его исключили из партийного списка «на основании информации Генпрокуратуры о владении иностранными финансовыми инструментами». Его бывшая жена сказала властям о наличии у Грудинина доли в компании Bontro в Белизе. Сам кандидат подчеркнул, что еще в 2018 году перестал владеть компанией. В КПРФ заявили, что подадут апелляцию в Верховный суд.

Источник: Новая газета



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