 

“Я так долго не протяну”. Жена Павлика рассказала о трудностях материнства

25.07.2021, 18:02, Новости дня
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Репяхова рассказала, что у ее сына начались колики, из-за чего она уже третью ночь подряд почти не спит.

“Надо будет сегодня поспать днем, потому что так я долго не протяну. Когда три ночи подряд спишь мало, то это очень тяжело. Раньше могла быть одна ночь тяжелая в неделю, но вот это три… Это ужас”, – жалуется она.

Скриншот: repyahovakate / Instagram

При этом, по словам женщины, днем ребенок чувствует себя хорошо и постоянно спит.

Скриншот: repyahovakate / Instagram
Контекст:

Павлик и Репяхова поженились в мае 2020 года. 15 июня 2021 года у пары родился сын Михаил. По словам певца, ребенок очень похож на него. 16 июня Репяхова сообщила, что ее состояние ухудшилось. По ее словам, причиной проблем со здоровьем стал хронический цистит.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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