“Я так долго не протяну”. Жена Павлика рассказала о трудностях материнства

Репяхова рассказала, что у ее сына начались колики, из-за чего она уже третью ночь подряд почти не спит.

“Надо будет сегодня поспать днем, потому что так я долго не протяну. Когда три ночи подряд спишь мало, то это очень тяжело. Раньше могла быть одна ночь тяжелая в неделю, но вот это три… Это ужас”, – жалуется она.

Скриншот: repyahovakate / Instagram

При этом, по словам женщины, днем ребенок чувствует себя хорошо и постоянно спит.

Скриншот: repyahovakate / Instagram

Контекст:

Павлик и Репяхова поженились в мае 2020 года. 15 июня 2021 года у пары родился сын Михаил. По словам певца, ребенок очень похож на него. 16 июня Репяхова сообщила, что ее состояние ухудшилось. По ее словам, причиной проблем со здоровьем стал хронический цистит.

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