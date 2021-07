Олимпийский скандал. Южнокорейский телеканал на открытии Олимпиады представил Украину фотографией Чернобыля

Выход сборной Норвегии сопровождался фотографией лосося, Италии – пиццы. Сборную Украины канал решил сопроводить фотографией аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году.

South Korean broadcaster MBC used images to “represent” each country during the #Tokyo2020 Opening Ceremony.

Italy: pizza

Norway: salmon

Haiti: upheaval

Ukraine: Chernobyl pic.twitter.com/KpUXATuZld

— Raphael Rashid (@koryodynasty) July 23, 2021

Великобританию представили изображением королевы Елизаветы и Букингемского дворца.

Sorta feel insulted that the only dirt MBC had on Great Britain was pics of the Queen, Buckingham Palace, and Tower Bridge, with commentary saying GB needs no further introduction & Koreans are familiar with Shakespeare, The Beatles and Harry Potter * https://t.co/QO4hQcSGFG pic.twitter.com/8FnfTbwNtI

— Raphael Rashid (@koryodynasty) July 24, 2021

Румынию представили кадром из фильма про графа Дракулу.

They ran a picture of…Dracula alongside Team Romania last night. *facepalm* pic.twitter.com/7GYtZoo7iG

— Hyunsu Yim (@hyunsuinseoul) July 24, 2021

Сальвадор телекомпания связала с биткоинами. Во время выхода спортсменов из Гаити на экране появилось объяснение: “Политическая ситуация туманна из-за убийства президента”. Маршалловы Острова охарактеризовали как “бывший ядерный испытательный полигон США, состоящий из более чем 1200 островов”. Сирию представили как богатую ресурсами страну, в которой более 10 лет продолжается гражданская война.

For the Marshall Islands, it said “was once a nuclear test site for the US, and is composed of more than 1,200 islands.” El Salvador was introduced with a picture representing Bitcoin. pic.twitter.com/VNvFYRAskX

— Raphael Rashid (@koryodynasty) July 23, 2021

Рашид отметил, что телекомпания прибегает к этом приему не впервые. Во время Олимпийских игр в Пекине в 2008 году MBC представила Каймановы острова как “известную налоговую гавань для создания офшорных фондов”. Чад стал “мертвым сердцем Африки”, а в Зимбабве была “убийственная инфляция”. Тогда телекомпания получила предупреждение от комиссии по стандартам связи Кореи.

После трансляции церемонии открытия Олимпийских игр в Токио канал подвергся массовой критике за идею стереотипных ассоциаций со странами. В частности, твиты Рашида и других южнокорейских журналистов широко разошлись в интернете.

На следующий день, 24 июля, телекомпания MBC принесла извинения гражданам других стран и своим зрителям за “неприемлемые изображения и описания” и пообещала избегать подобных происшествий в будущем.

* * * * * * * . pic.twitter.com/B9hmNi3LJb

— withMBC (@withMBC) July 24, 2021

We apologize to the countries concerned and our viewers. It is an inexcusable mistake. Again, we are deeply sorry and regretful for the mistake.

July 24, 2021

MBC pic.twitter.com/eLJjrn3pJN

— withMBC (@withMBC) July 24, 2021

Контекст:

Олимпийские игры 2020 года должны были пройти в Токио с 24 июля по 9 августа прошлого года, из-за распространения коронавирусной инфекции соревнования перенесли на 2021 год. Они проходят без зрителей с 23 июля по 8 августа.

Украину представляют 157 олимпийцев – наименьшее количество за все годы независимости. Украинские спортсмены соревнуются в 25 видах спорта и 30 дисциплинах.

—