“По армянскому анекдоту”. Белковский прокомментировал обращение России в ЕСПЧ с жалобой на Украину

“На этой неделе Российская Федерация, доказывая, что она никогда не будет анти-Украиной, подала на Украину в суд. Обратилась с межгосударственной жалобой не куда-нибудь, а в Европейский суд по правам человека. […] Иск – это замечательно. Я полностью приветствую этот иск и сейчас попытаюсь объяснить логику, почему это замечательно”, – сказал он.

Политолог рассказал анекдот начала 1990-х годов.

“Анекдот армянский, поэтому надеюсь, наши армянские братья на меня не обидятся. Как-то во время экономической блокады Армении приходит весточка из Еревана в Москву: “Бабушку ударило током”. – “Очень хорошо!” – “Почему же очень хорошо?” – “Значит, дали электричество”. Так вот, если Россия подала в ЕСПЧ иск на Украину, обратилась с иском, значит, Россия не собирается выходить из юрисдикции Европейского суда и покидать Совет Европы. Вот почему это очень хорошо”, – объяснил Белковский.

Он считает, что “претензий к Украине полно”, но вина Украины в перечисленных в иске претензиях есть только частично.

Контекст:

22 июля Россия впервые обратилась в Европейский суд по правам человека с межгосударственной жалобой на другое государство – Украину. Жалоба касается “гибели мирного населения, незаконного лишения свободы и жестокого обращения с людьми” в ходе событий на Майдане в Киеве и в Доме профсоюзов в Одессе в 2014 году, а также во время антитеррористической операции на Донбассе.

Также Россия обвиняет Украину в крушении самолета рейса MH17 “Малайзийских авиалиний”, “практике подавления свободы слова”, “дискриминации русскоговорящего населения”, блокировании подачи пресной воды в Крым по Северо-Крымскому каналу и других, с точки зрения России, нарушениях.

Министр юстиции Украины Денис Малюська считает, что обращение России в ЕСПЧ с жалобой на Украину завершится “неминуемым поражением” из-за юридических нарушений.

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк сказал, что в жалобе РФ нет юридической перспективы.

Постоянный представитель президента в АРК Антон Кориневич заявил, что жалоба России в Европейский суд по правам человека, в частности, на то, что Украина блокирует подачу пресной воды в оккупированный Крым, является “абсолютно беспочвенной”.

За все время в ЕСПЧ были поданы 27 межгосударственных жалоб, девять из них – против РФ. Пять жалоб против России подала Украина (из них одну, связанную с крушением MH17, – совместно с Нидерландами), еще четыре – Грузия. Россия до сих пор межгосударственных жалоб в ЕСПЧ не подавала.

23 июля стало известно, что Европейский суд по правам человека отклонил запрос правительства России о применении временных мер в рамках жалобы против Украины.

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