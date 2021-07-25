“Неаппетитные блины”, “Шпагат не пригодился”. Волочкова в бикини позировала в бассейне

“Купание выходного дня. Яркие краски солнечной Греции. Полистайте эту красоту”, – подписала она фото.

“Неаппетитные блины”, – прокомментировала safonova3126.

“Хорошее фото… И шпагат не пригодился”, – отметила milakorsikova.

“Вы можете верх поменять, этот купальник на красивую грудь. А вам надо ее немного подобрать”, – написала botagoz9453.

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Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

Контекст:

Волочкова родилась 20 января 1976 года в Ленинграде (нынешний Санкт-Петербург). Карьеру балерины начинала в Мариинском театре в 1994 году, затем с 1998-го по 2003 год работала в Большом театре.

После увольнения из Большого театра начала сольную карьеру балерины. Причиной увольнения стали якобы несоответствие требованиям физической формы балерины и невозможность подобрать ей партнера. Сама Волочкова заявляла, что бизнесмен Сулейман Керимов способствовал ее увольнению из мести. С ним у балерины был роман.

В сети Волочкова часто делится откровенными снимками, а также демонстрирует умение садиться на шпагат. В последнее время снимки певицы вызывали осуждение у ее подписчиков.

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