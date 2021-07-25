Эксперты рассказали, чем щавель полезен для сердца и кишечника

Эксперты рассказали о пользе для здоровья распространенной садовой зелени. Популярный в РФ щавель поможет сохранить здоровье сердца и кишечника, обеспечив надёжную защиту от множества заболеваний.

Садовая зелень служит не только витаминной и вкусной добавкой к рациону. Содержащиеся в листьях многих таких культур витамины и микроэлементы очень полезны для поддержания здоровья. Одним из самых популярных растений на приусадебных участках россиян является щавель. Как оказалось, он способен существенно улучшить состояние многих внутренних органов. Особенную пользу эта зелень принесет кишечнику и сердечно-сосудистой системе.

При этом стоит отметить, что в первую очередь, эксперты все же обращают внимание на высокое содержание кислот с листве щавля. Поэтому лицам с определенными заболеваниями употреблять его следует только после консультации с лечащим врачом. Однако при отсутствии противопоказаний данная зелень является ценнейшим продуктом питания. В ней содержится множество витаминов особенно A и С. Витамин А оказывает очень хорошее влияние на зрение, также он уменьшает дегенерацию катаракты и желтого пятна. Аскорбиновая жекислота давно известна, как мощный иммунный стимулятор, полезный как взрослым, так и детям.

Есть в щавле и много железа, калия и кальция, а также магния. Благодаря этому составу щавель помогает кровеносным сосудам, костным тканям и нервной системе. А содержащиеся в зелени пищевые волокна снижают опасность появления проблем с желудком и кишечником. Вследствие своей растворимости такие волокна уменьшают в организме общее количество холестерина. Это делает растение отличным средством профилактики инсульта, сердечных приступов и атеросклероза.

Источник: profile.ru