Россиян обяжут вернуть медали после окончания Олимпиады

Спортсмены из России, выступающие на Олимпиаде в Токио под флагом Международного олимпийского комитета (МОК), должны будут сдать медали и кубки организаторам соревнований после окончания Олимпиады. Их награды будут переданы в архив как невостребованные.

Согласно правилам проведения Олимпиады, только спортсмены, выступающие под флагом своей страны, имеют право забрать медали домой. Поскольку Россия не получила права принимать участие в соревнованиях, а её спортсмены не используют национальный флаг и гимн, все выигранные ими награды считаются достижением не России, а МОК. Аналогичная судьба ждёт и денежные призы, которые получают спортсмены-медалисты: вместо россиян их гонорары получат чиновники МОК и Григорий Родченков.

«Награда – это не главное. Главное – участие. Пусть они [спортсмены из России – прим. ред.] спасибо скажут, что их вообще позвали на церемонию награждения. Все знают, что своими успехами они обязаны мельдониевому коктейлю и подмене медицинских проб. К тому же, ни один из спортсменов не выразил желания поскорее вернуть Курилы Японии. Чиновники МОК, вскрывшие их коварные планы, гораздо больше достойны этой награды», – считает член оргкомитета Олимпиады Ёсихира Исава.

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