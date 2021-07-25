«Волонтеры Победы» навестили ветеранов ВМФ в день Военно-морского флота

Активисты движения «Волонтеры Победы» в день Военно-морского флота РФ навестили героев, защищавших страну в годы Великой Отечественной на морских рубежах.

«Для Волонтеров Победы не нужен повод, чтобы помочь ветеранам. Но поздравить героев в такой важный день добровольцам особенно приятно. Морское дело в нашей стране всегда считалось почетным и благородным. И очень важно, что традиции, жизненный опыт и ценности передаются от поколения победителей к молодому поколению», – цитирует руководителя движения Ольгу Амельченкову пресс-служба «Волонтеров Победы».

В республике Башкортостан добровольцы навестили Горшкова Ивана Порфирьевича, служившего на Тихоокеанском флоте, а также участвовавшего в освобождении Порт-Артура. Иван Порфирьевич награжден орденом Отечественной войны II степени, медалью «За Победу над Японией» и другими медалями. Он поблагодарил активистов движения, что не забывают и приходят как в обычные дни, так и по праздникам. Ветеран также отметил, что гордится, какой выросла современная молодежь.

Московские «Волонтеры Победы» посетили Морозова Николая Кирилловича, ветерана Великой Отечественной войны, юнгу, матроса, капитана 3-го ранга Северного Флота, защищавшего Москву в 1941 – 1942 годах. Добровольцы вручили ветерану «Письма Победы» с теплыми пожеланиями и словами и подарки.

В Татарстане «Волонтеры Победы» поздравили Хабибуллина Рустама Абдрахмановича, капитана 1 ранга, соловецкого юнгу. В начале Великой Отечественной войны поступил в школу юнг третьего набора на электрика. Учился на Соловецких островах в поселке Саватьево, заменяя взрослых матросов на время их отправления в сухопутные войска. С 1945-1948 год служил матросом Балтийского флота на корабле «Октябрьская революция».

«Спасибо, что не забываете нас. Навещаете, поздравляете. Сегодня мне много кто позвонил, но именно вы сделали своим поздравлением этот день праздником» – поблагодарил ветеран.

В Санкт-Петербурге поздравления ветеранов прошли по телефону. Волонтеры Победы пообщались со Старожицким Виктором Владимировичем, капитаном первого ранга, участником Великой Отечественной войны. Виктор Владимирович – выпускник Высшего военно-морского училище имени Фрунзе, в период 1941–1943 гг. участвовал в боях на Карельском фронте в должности командира огневого взвода истребительного противотанкового дивизиона 85-й морской стрелковой бригады.

В конце 1943 года был направлен на Балтийский флот и назначен командиром торпедного катера 2-го отряда строящихся кораблей. Принимал участие в навигационно-гидрографическом обеспечении боевого траления Нарвского залива и Нарген-Порккалаудской минной позиции, а также в обеспечении Чудской десантной операции. Виктор Владимирович поблагодарил добровольцев за поздравления и высказал надежду, что скоро сможет лично встретиться с волонтерами: «Мой девиз – доживем до лучших времен, когда нам не будут мешать никакие ограничения».