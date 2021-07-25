 

В Госдуме задумались о возвращении в паспорт графы «национальность»

25.07.2021, 17:25, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В Госдуме РФ обсуждают вопрос о возвращении в паспорт графы «национальность» гражданам, которые относятся к ряду малочисленных коренных народов, сообщил председатель комитета ГД по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов.

«Мы неоднократно эту тему в комитете обсуждали. Ряд малочисленных коренных народов хотели бы иметь национальность в паспорте. Сейчас мы приняли закон, формируется реестр малочисленных коренных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, и на основании этого реестра им будут документ выдавать, то есть кое-какое решение есть», – приводит его слова «Говорит Москва».

Ранее сообщалось, что правительство России выпустило новое постановление, согласно которому штампы о браке и детях в паспортах граждан могут быть проставлены по желанию и не являются обязательными.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

05.10 / Глава Нацполиции сообщил, сколько протоколов составили за нарушение карантина

27.06 / Назван предполагаемый показатель явки по голосованию о поправках к Конституции

08.06 / В Бундестаге с пониманием отнеслись к словам Путина о нежелании «кормить» Украину

26.05 / В МИД Польши заявили, что Протасевича избивали после задержания

04.07 / Созданы нанороботы для очистки воды и почвы

11.07 / Первая партия труб для строительства водовода Белогорск – Симферополь прибыла в Крым

01.10 / Трамп оценил первые дебаты с Байденом

02.07 / Китайская соцсеть Weibo удалила аккаунт премьера Индии

05.12 / Самым быстрым Android-смартфоном признан Huawei Mate 40 Pro+.

25.09 / Браконьеры застрелили тигра Павлика

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика