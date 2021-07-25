В Госдуме задумались о возвращении в паспорт графы «национальность»

В Госдуме РФ обсуждают вопрос о возвращении в паспорт графы «национальность» гражданам, которые относятся к ряду малочисленных коренных народов, сообщил председатель комитета ГД по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов.

«Мы неоднократно эту тему в комитете обсуждали. Ряд малочисленных коренных народов хотели бы иметь национальность в паспорте. Сейчас мы приняли закон, формируется реестр малочисленных коренных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, и на основании этого реестра им будут документ выдавать, то есть кое-какое решение есть», – приводит его слова «Говорит Москва».

Ранее сообщалось, что правительство России выпустило новое постановление, согласно которому штампы о браке и детях в паспортах граждан могут быть проставлены по желанию и не являются обязательными.