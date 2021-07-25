Пожар в Петербурге локализовали

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25.07.2021, 17:25, Новости дня
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Пожар в центре Петербурга, на Лиговском проспекте, локализован, сообщили в городском ГУ МЧС

«В 17.10 пожар локализован, ранг пожара снижен до №2», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.

В ликвидации пожара участвуют 117 человек и 34 единицы техники.

Ранее в воскресенье сообщалось, что в жилом доме в историческом центре Петербурга начался пожар, сообщалось об угрозе распространения на соседние здания. Позже возгоранию повысили ранг сложности.



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