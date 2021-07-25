 

Грузинская спортсменка стала первой женщиной, выступившей на девяти Олимпиадах подряд

25.07.2021, 17:10, Новости дня
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Салуквадзе представляет свою страну в стрельбе из пневматического пистолета.

Впервые она принимала участие в Олимпийских играх в 1988 году в Сеуле, тогда она выиграла золотую и серебряную медали.

В Пекине-2008 Салуквадзе завоевала бронзу. Тогда вместе с Цотнэ Мачавариани они стали первым дуэтом матери и сына.

25 июля 2021 года в Токио грузинская спортсменка заняла 31-е место в стрельбе с 10 метров и не попала в финал. 29 июля у нее будет возможность выиграть квалификацию в стрельбе с 25 метров.

Контекст:

Олимпийские игры 2020 года должны были пройти в Токио с 24 июля по 9 августа прошлого года, из-за распространения коронавирусной инфекции соревнования перенесли на 2021 год. Они проходят без зрителей с 23 июля по 8 августа.

Украину представляют 157 олимпийцев – наименьшее количество за все годы независимости. Украинские спортсмены соревнуются в 25 видах спорта и 30 дисциплинах.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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