Ученые научили ИИ калибровать фотографии Солнца

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25.07.2021, 17:06, Разное
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Группа учёных научила ИИ распознавать различные явления на Солнце и калибровать изображения с учётом произошедшего. Это существенно упростит задачу по наблюдению за звездой для всех обсерваторий на Земле.
Главная трудность наблюдений за Солнцем состоит в том, что любые оптические приборы приходится постоянно калибровать. Всё дело в огромном количестве света и тепла, которые они получают. Из-за этого происходит деградация материала и, как следствие, искажения при фотографировании. Раньше в NASA занимались этим самостоятельно вручную, но теперь исследователи предложили использовать искусственный интеллект. Для этого машинному обучению предоставили несколько снимков Солнца до и после коррекции. В частности, учёные начали со вспышек, которые ИИ должен был безошибочно определить. Как только алгоритм научился «видеть» активность на Солнце, его начали обучать другим аспектам наблюдения. Также ему предоставили данные всей истории наблюдений со всеми возможными корректировками. Это позволило компьютеру получить наиболее полные данные о том, как и при каких условиях следует производить манипуляции с фотографиями.

По итогу эксперимента учёным удалось получить ИИ, который с высокой точностью корректирует фотографии Солнца в любой отрезок времени. Программу уже проверили, сопоставив её результат работы с корректировкой человека. Как и ожидалось, показатели ИИ оказались заметно точнее. Это позволит в будущем полностью освободить человека от любых корректировок и предоставить эту задачу компьютерным алгоритмам.

Источник: hightech.fm



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