Пьяных моряков Каспийской флотилии задержали в территориальных водах Индии

Береговая охрана Индии задержала в Аравийском море ракетный катер «Ступинец» Каспийской флотилии, зашедший в территориальные воды страны вблизи штата Гуджарат. На борту корабля находились пьяные российские моряки, отмечавшие День ВМФ.

«Мы с мужиками отмечали наш праздник, стояли в Каспийском море в паре километров от Махачкалы. Напились сильно, но сегодня можно было. Все было хорошо. А потом бац – очнулся от сильного воя сирен. Гляжу спросонья в иллюминатор, а там вокруг вражеские корабли везде. Что-то через громкоговоритель урчат, да еще и фонарями светят. Голова то болит с бодуна, а тут такой шум и яркий свет… Неприятно было. Ну я пошел по каютам будить своих, но никого там не нашел. Все в разных местах спали. Кто-то на палубе, кто-то на лестнице лежал, а кто-то у штурвала валялся. Начал всех дергать и спрашивать: где мы, и что тут происходит. Но у всех пропасть в памяти – никто не знал ответа. Только когда сдались военным, узнали, что мы около Индии. Как и зачем мы здесь оказались – естественно, никто не помнит», — рассказал член экипажа «Ступинца» Павел Шахов.

После допроса и разъяснения ситуации моряков отпустили и отправили на родину. «Ступинец» же останется на берегу Индии до тех пор, пока не найдут решение его возвращения обратно в Россию.

Главное командование ВМФ России не понимает, как морякам удалось выбраться из Каспийского моря в Персидский залив – два этих водоема разделяет сухопутная территория Ирана. Чтобы понять причины инцидента в Индию отправилась группа российских специалистов для расшифровки «черного ящика» корабля.

—