 

Украинский боксер Беринчик победил Лобова в бою на голых кулаках

25.07.2021, 16:18, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Поединок проходил во Дворце спорта в Киеве. Беринчик сумел навязать сопернику свою инициативу, что позволило ему в третьем раунде отправить того в технический нокдаун.

В четвертой двухминутке украинский боксер снова отправил оппонента в нокдаун.

В третьем и четвертом раундах рефери дважды отсчитывал нокдаун для ирландца, после четвертого раунда бой досрочно остановили – лицо у Лобова было все в крови и он решил не выходить на пятый раунд.

После поединка украинский спортсмен опубликовал в Instagram видео с обзором боя.

“Доброе утро, друзья. Как видите, со мной все хорошо. Небольшой обзор: кулаки целы, есть небольшая гематома левой руки, также чуть скула опухла и за ухо залетело предплечье. Во втором раунде струсили вольфрам, и я почувствовал, что это кулачка. Ближе к третьему раунду почувствовал кровь и начал разбивать. Были неплохие сечки на губе и бровях. Понравилось все”, – рассказал он.

View this post on Instagram

A post shared by Денис Беринчик (@berinchyk)

Беринчик также опубликовал фото окровавленных бинтов и боксерских шорт с подписью: “Мне все понравилось. А вам?”

View this post on Instagram

A post shared by Денис Беринчик (@berinchyk)

Контекст:

Уроженец Краснодона (сейчас – Сорокино) Луганской области Денис Беринчик – профессиональный боксер. Он выступает в легкой и в первой полусредней весовых категориях в боксе. В 2011 году он стал серебряным призером чемпионата мира, в 2012 году – завоевал серебро на Олимпийских играх в Лондоне. С 2018 года является действующим чемпионом по версии WBO.

Артем Лобов – уроженец Нижнего Новгорода, но с 16 лет проживает в Ирландии, где и начал спортивную карьеру. Лобов – боец смешанных боевых искусств, выступал под эгидой UFC в полулегкой и легкой весовых категориях. Также участник турниров по кулачным боям Bare Knuckle FC.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

22.04 / Лидера московской ОПГ приговорили к 16 годам за убийства в 90-х

16.01 / Мужчина погиб под колесами своего автомобиля в Москве

25.06 / МИД Украины вызвал послов Франции и ФРГ из-за инициативы возобновления саммитов ЕС и РФ

30.05 / Самолет Москва – Симферополь проверяют из-за сообщения о минировании

08.02 / Украинский дипломат обвинил президента Германии в искажении информации о Второй мировой войне

01.01 / Музыканты и критики сказали, под какие песни лучше встречать Новый год

06.07 / Рошаль призвал москвичей «не быть дураками»

23.03 / С нехваткой воды столкнулась четверть мирового населения

23.08 / “Укрзалізниця” приостановила продажу билетов по четырем станциям

08.01 / Актер из сериала “Скорая помощь” найден мертвым в своей квартире – СМИ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика