 

Кузин: В 2020 году против основных заболеваний в Украине было привито 80% детей. На фоне карантина это очень хороший показатель

25.07.2021, 16:18, Новости дня
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По словам Кузина, при недостаточном уровне охвата плановой вакцинацией в Минздраве не исключают возможных вспышек инфекционных болезней.

“Если говорить о рутинной вакцинации, которая предусмотрена национальным календарем профилактических прививок, то по итогам прошлого года, когда страна была в условиях жесткого локдауна, против основных инфекционных болезней было привито 80% детей. Это при том, что рекомендуемый показатель составляет 95%. На фоне карантинных мероприятий это очень хороший показатель. Во многих странах уровень вакцинации снизился до 60% и даже менее”, – сообщил он.

Главный санврач рассказал, что в 2021 году, по прогнозам, Минздрав может выйти на 70% привитых.

“Уже сейчас мы проводим селекторные совещания и выезды в регионы, планируем возможные дополнительные раунды вакцинации перед началом нового учебного года, чтобы увеличить этот показатель”, – сказал он.

Контекст:

Украина попала в пятерку стран с наибольшими показателями заболеваемости корью в 2018 году. Перед ней оказались только Демократическая Республика Конго, Либерия, Мадагаскар и Сомали, заявили во Всемирной организации здравоохранения.

Как сообщили в Центре общественного здоровья Минздрава Украины в апреле 2021 года, в последнее время темпы вакцинации в Украине от инфекционных заболеваний ускорились, что позволило стране выйти из списка стран, которые отстают в иммунизации от опасных болезней.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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