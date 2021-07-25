 

СК сообщил о задержании подозреваемого в убийстве министра Приамурья

25.07.2021, 16:12, Новости дня
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Подозреваемый в убийстве министра цифрового развития Амурской области Александра Курдюкова задержан, сообщил Следственный комитет России.

«В настоящий момент следователями задержан подозреваемый в совершении данного преступления», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководству регионального управления СК представить подробный доклад по обстоятельствам уголовного дела и поставил ход расследования на личный контроль.

Напомним, Курдюков попал в больницу с черепно-мозговой травмой после конфликта в одном из пансионатов, расположенном в пригороде Благовещенска. Глава региона Василий Орлов в своем Instagram в воскресенье сообщил, что министр скончался в медицинском учреждении.



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