СК сообщил о задержании подозреваемого в убийстве министра Приамурья

Подозреваемый в убийстве министра цифрового развития Амурской области Александра Курдюкова задержан, сообщил Следственный комитет России.

«В настоящий момент следователями задержан подозреваемый в совершении данного преступления», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководству регионального управления СК представить подробный доклад по обстоятельствам уголовного дела и поставил ход расследования на личный контроль.

Напомним, Курдюков попал в больницу с черепно-мозговой травмой после конфликта в одном из пансионатов, расположенном в пригороде Благовещенска. Глава региона Василий Орлов в своем Instagram в воскресенье сообщил, что министр скончался в медицинском учреждении.