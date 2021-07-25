 

Главный санврач рассказал, разрешат ли в Украине “смешивать” вакцины от COVID-19

25.07.2021, 15:24, Новости дня
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Кузин сказал, что Министерство здравоохранения Украины принимает подобные решения, опираясь на результаты международных исследований, рекомендации производителя вакцины и анализ аналогичного опыта других государств.

“Национальная техническая группа экспертов по иммунизации, как главный совещательный орган Минздрава, рекомендовала разрешить так называемое смешивание вакцины, но при четком соблюдении определенных условий. Речь идет о возможности введения второй дозы Comirnaty (Pfizer/BioNTech) после первой дозы мРНК-вакцины Moderna, если нет возможности закончить вакцинацию таким же препаратом. Также, если у человека была тяжелая аллергическая реакция организма на первую дозу векторной вакцины от AstraZeneca, разрешается ввести вторую дозу Comirnaty по решению врача”, – рассказал он.

Главный санврач отметил, что соответствующее решение группы экспертов уже есть, поэтому сейчас рассматривается вопрос оформления приказа и разработка детальных пошаговых инструкций в таких случаях.

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки проводят вакциной Moderna.

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. По состоянию на 25 июля первую дозу вакцины получило более 3 млн человек, а 1,7 млн получили две дозы и завершили иммунизацию.

В Украину уже поставили более 8 млн доз вакцины от коронавируса, сообщал министр здравоохранения Виктор Ляшко 20 июля. В стране с 21 июля стартовал пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет.

В апреле 2021 года Всемирная организация здравоохранения заявляла, что последствия вакцинации от коронавируса препаратами разных типов неизвестны.

В мае в журнале The Lancet были опубликованы предварительные результаты исследований Оксфордского университета. Добровольцам делали одну прививку вакциной от AstraZeneca и одну – от Pfizer/BioNTech. Согласно результатам, было зафиксировано возрастание побочных реакций, но ни одна из них не была серьезной или длительной.

Предварительные результаты исследования, проведенного учеными испанского Института здоровья имени Карлоса III, опубликованные в мае, свидетельствуют, что комбинированное использование вакцин от коронавируса от Pfizer/BioNTech и Oxford/AstraZeneca обеспечивает мощный иммунный ответ.

1 июня применять разные вакцины против коронавируса при первой и второй прививках разрешили в Канаде. Канадцы, получившие первую дозу вакцины AstraZeneca, могут получить вторую прививку препаратом AstraZeneca или мРНК-вакциной (Pfizer/BioNTech или Moderna). Гражданам, которым первую прививку сделали мРНК-вакцинами Pfizer/BioNTech или Moderna, рекомендуют вакцинироваться второй раз тем же препаратом. Если же такой возможности нет, то канадцы могут заменить препарат компании Pfizer/BioNTech на Moderna и наоборот.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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