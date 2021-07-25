 

В имении Бейонсе и Jay-Z случился пожар. СМИ пишут, что внутри нашли канистру с бензином

25.07.2021, 15:24, Новости дня
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По данным источников журналистов, пожар начался на кухне, где пожарные нашли книги в духовке. Кроме того, в доме якобы нашли канистру с бензином.

Соседи на условиях анонимности сказали, что власти подозревали якобы кто-то ворвался в дом незадолго до пожара. 

Как отмечает портал, трехэтажное здание в стиле испанского барокко было построено в 1926 году Вестминстерской пресвитерианской церковью. Прихожане ходили туда до конца 1960-х годов, затем там обустроили балетную школу. В 2015 дом выкупила Бейонсе. В последние годы в нем никто не жил.

Контекст:

Рэпер-миллиардер Jay-Z и певица Бейонсе поженились в 2008 году. Пара воспитывает троих детей – восьмилетнюю дочь и трехлетних двойняшек. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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