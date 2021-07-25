 

Ученые из Великобритании доказали негативное влияние длительного отдыха на человека

25.07.2021, 15:20, Разное
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Учёные из Великобритании доказали, что длительный пассивный отдых негативно влияет на состояние здоровья человека. У него снижается мышечная масса и замедляется умственное развитие.
В эксперименте принимали участие добровольцы в возрасте от 35 до 40 лет. Всем выделили две недели отдыха и на это время учёные ограничили любые физические и умственные нагрузки для испытуемых. Перед этим всех проверяли не только на уровень физической подготовки, но и скорость принятия интеллектуальных решений. По итогу эксперимента провели аналогичное тестирование, которое и показало значительный прирост жировой ткани в теле человека и снижение мышечной массы. Касательно умственного развития, то и в этом случае пассивный отдых негативно отразился. Всем респондентам было крайне тяжело решать задачи и на обдумывание даже простых решений требовалось куда больше времени.

Исследователи отметили, что этот эксперимент как нельзя показывает, что даже двухнедельный перерыв может значительно пошатнуть здоровье и интеллект. Именно поэтому следует избегать длительного бездействия и даже во время отпуска или праздничных выходных активно заниматься различными делами. Идеальным будет поход или экскурсия в историческое место с массой достопримечательностей. Это поможет поддерживать мозг и тело в тонусе, а также позволит отдохнуть от рутинной деятельности.

Источник: dni24.com



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