 

В Иране оценили участие иранских судов в Главном военно-морском параде в Петербурге

25.07.2021, 15:18, Новости дня
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Участие кораблей Ирана в Главном военно-морском параде в Петербурге показывает углубление сотрудничества Тегерана и Москвы, сообщил командующий иранских ВМС Хосейн Ханзади.

«Присутствие ВМС исламской республики на этом огромном параде говорит об углублении военно-морского сотрудничества Ирана и России», – сообщил Ханзади, передает ТАСС со ссылкой на агентство ИЛНА.

Командующий отметил, что «когда военное сотрудничество достигает такого уровня, оно начинает играть особую роль, поскольку определяет расстановку сил» в мире.

Он пояснил, что в параде участвовали два иранских корабля: эсминец «Шаханд» и плавучая военная база «Макран».

Напомним, Главный военно-морской парад прошел в Петербурге и Кронштадте в День ВМФ. В нем участвовали свыше 50 кораблей, катеров, подлодок и парусных судов, а также порядка 4 тыс. военных.



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