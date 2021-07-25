Якутия выплатит китайским лесопереработчикам 40 млн долларов за сгоревший лес

Правительству Якутии придется выплатить более 40 миллионов долларов китайским лесоперерабатывающим компаниям из-за продолжающихся лесных пожаров. Среди сгоревших 1,5 миллионов гектаров леса большая часть предназначалась для вырубки и экспорта в Китай.

Глава Якутии Айсен Николаев провел срочное совещание и поручил своим подчиненным усилить борьбу с лесными пожарами, чтобы «регион не остался без штанов». При необходимости к тушению пожаров разрешено привлекать в принудительном порядке заключенных исправительных колоний и все взрослое население республики в возрасте от 18 до 65 лет. Эксперты полагают, что если в ближайшие недели пожары продолжат уничтожение лесных массивов, то долг Якутии может возрасти до 60 миллионов долларов. По словам Николаева, китайские бизнесмены очень недовольны и требуют скорейшего возмещения убытков.

«У меня был очень неприятный разговор с китайцами. С их стороны к решению проблемы подключились даже государственные органы. Вчера я общался с китайским министром лесозаготовок Сибири и он в ультимативной форме требовал полной компенсации за сгоревший лес. Слава богу, удалось по-братски договориться о предоставлении новых участков леса для вырубки. В Китае тоже люди здравомыслящие, понимают в какой ситуации Якутия находится, но денег мы все равно должны и много. Господин Ди Каприо недавно изъявлял желание помочь. Будем рады любой финансовой помощи со стороны этого прекрасного человека и великого актера», — сказал Николаев.

Правительство КНР заявило, что при необходимости готово предоставить Якутии кредит для покрытия долга перед китайскими бизнесменами. В дальнейшем также предусмотрена возможность реструктуризации кредита и его покрытие за счет доступа к заповеднику «Ленские столбы».

—