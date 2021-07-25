Звезда “Крепостной” Сагайдачная засветила ягодицы в бикини
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На фото актриса в черном бикини продемонстрировала подтянутую фигуру. Пост она подписала: “Мамочка на пляже”.
“Красивая фигура у вас, всем бы такую, вы молодец”, – прокомментировала _magic_bird__.
“Классная”, – отметил mixannka.
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Контекст:
Анна Сагайдачная – украинская актриса, номинант национальной телевизионной премии “Телетриумф” в категории “Актриса телевизионного фильма/сериала”. Обрела популярность после роли Марины Дунаевой в “Красной королеве”, сейчас снимается в “Крепостной”.
В 2018 году она вышла замуж за продюсера Евгения Третьякова. В августе 2019-го она родила сына Тимура.
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