 

Звезда “Крепостной” Сагайдачная засветила ягодицы в бикини

25.07.2021, 14:30, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

На фото актриса в черном бикини продемонстрировала подтянутую фигуру. Пост она подписала: “Мамочка на пляже”.

“Красивая фигура у вас, всем бы такую, вы молодец”, – прокомментировала _magic_bird__.

“Классная”, – отметил mixannka.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от * Anna Sagaidachnaya (Tretiak) * (@annasagaidachnaya)

Контекст:

Анна Сагайдачная – украинская актриса, номинант национальной телевизионной премии “Телетриумф” в категории “Актриса телевизионного фильма/сериала”. Обрела популярность после роли Марины Дунаевой в “Красной королеве”, сейчас снимается в “Крепостной”.

В 2018 году она вышла замуж за продюсера Евгения Третьякова. В августе 2019-го она родила сына Тимура.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

30.06 / Экспорт нефти из Саудовской Аравии упал до минимума

20.05 / Родственники оскорбившего Кадырова подростка извинились на камеру

28.02 / Винник: Мама умерла. Я на траву сел… И сказал: “Едем на концерт”. И вышел на сцену

04.02 / “Заставляют лить грязь на Украину”. В ООС прокомментировали видео боевиков “ДНР” с пленным украинским военным

24.11 / Эксперт прокомментировал отказ Дегтярева от охраны

26.06 / Минобороны объявило конкурс на разработку робота для эвакуации раненых

20.07 / Витренко заявил, что “Йе Энергия” Фирташа и другие компании перепродают бизнесу газ, купленный у НАК “Нафтогаз” для населения

12.07 / Памятные медали «#МыВместе» вручили на форуме «Таврида»

03.12 / Эксперт – Трамп «минирует» отношения с Китаем — чтобы создать Байдену больше проблем

27.07 / Москва направила ноты посольствам США, Британии и Канады из-за флагов ЛГБТ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика