 

Главный санврач заявил, что до конца лета в Украине хотят сделать 10 млн прививок от COVID-19

25.07.2021, 14:30, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“До конца лета мы планируем сделать 10 млн прививок против COVID-19”, – сказал он.

Кузин отметил, что, согласно результатам национального исследования, минимум 30% украинцев, не учитывая вакцинированных людей, уже переболели COVID-19.

“Помните, прививки против COVID-19 эффективно предотвращают тяжелое течение болезни и спасают жизни. Только благодаря вакцинации мы можем быть более защищены. Даже если вы заболеете, течение болезни будет значительно легче и вы сможете избежать госпитализации или смерти. Например, по предварительной публикацией исследований от управления здравоохранения Великобритании, некоторые вакцины имеют эффективность более 90% в предотвращении госпитализации при заболевании штаммом “Дельта”, – рассказал он.

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки проводят вакциной Moderna.

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. По состоянию на 25 июля первую дозу вакцины получило более 3 млн человек, а 1,7 млн получили две дозы и завершили иммунизацию.

В Украину уже поставили более 8 млн доз вакцины от коронавируса, сообщал министр здравоохранения Виктор Ляшко 20 июля. 

В стране с 21 июля стартовал пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

24.10 / Азербайджан заявил об уничтожении самолета ВВС Армении

09.05 / Чемпионом Германии по футболу девятый раз подряд стала “Бавария”

25.06 / В Украине сегодня стартовало ВНО, первое тестирование – по математике

02.07 / В Кремле призвали тщательно расследовать инцидент с журналистом Френкелем в Петербурге

04.02 / Лауреат Нобелевской премии отреагировал на данные об эффективности «Спутника V»

30.05 / Вирусолог оценил версию лабораторного происхождения коронавируса

11.01 / Пелоси озвучила планы по отстранению Трампа от власти в США

30.11 / Литва захотела бесплатно выдавать визы «преследуемым» белорусам

17.09 / Лавров сказал, кто атакует голосование по почте в США

15.07 / В Кремле прокомментировали сообщения о переносе «Бессмертного полка»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика