Главный санврач заявил, что до конца лета в Украине хотят сделать 10 млн прививок от COVID-19

“До конца лета мы планируем сделать 10 млн прививок против COVID-19”, – сказал он.

Кузин отметил, что, согласно результатам национального исследования, минимум 30% украинцев, не учитывая вакцинированных людей, уже переболели COVID-19.

“Помните, прививки против COVID-19 эффективно предотвращают тяжелое течение болезни и спасают жизни. Только благодаря вакцинации мы можем быть более защищены. Даже если вы заболеете, течение болезни будет значительно легче и вы сможете избежать госпитализации или смерти. Например, по предварительной публикацией исследований от управления здравоохранения Великобритании, некоторые вакцины имеют эффективность более 90% в предотвращении госпитализации при заболевании штаммом “Дельта”, – рассказал он.

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки проводят вакциной Moderna.

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. По состоянию на 25 июля первую дозу вакцины получило более 3 млн человек, а 1,7 млн получили две дозы и завершили иммунизацию.

В Украину уже поставили более 8 млн доз вакцины от коронавируса, сообщал министр здравоохранения Виктор Ляшко 20 июля.

В стране с 21 июля стартовал пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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