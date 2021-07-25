Посол заявил о непричастности Марокко к шпионажу за Макроном

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25.07.2021, 14:24, Новости дня
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Марокко не шпионило за президентом Франции Эмманюэлем Макроном, бывшим премьер-министром Эдуаром Филиппом и членами правительства, сообщил посол Марокко в Париже Шакиб Бенмусса.

«Марокко не шпионило за президентом Эмманюэлем Макроном. Оно также не шпионило за бывшим премьер-министром или членами правительства. Более того, нет никаких данных, подтверждающих это», – передает его слова ТАСС.

Посол добавил, что отношения между Францией и Марокко построены на исторических, культурных связях, общих интересах.

«Марокко категорически отрицало приобретение этого программного обеспечения (Pegasus) несколько месяцев назад. В июне 2020 года Amnesty International обвинила нас в слежке за журналистами в Марокко с помощью такого приложения. Глава (марокканского) правительства уже опроверг это и в письме неправительственной организации потребовал представить доказательства, подтверждающие обвинения. Запрос остался без ответа», – рассказал Бенмусса.

Ранее лидер французской республики распорядился провести серию расследований по этому делу. В Елисейском дворце заявили, что если факты слежки будут подтверждены, то это очень серьезно. В четверг Макрон созвал совет обороны, на котором обсуждалось дело Pegasus и вопросы кибербезопасности.

Прокуратура Франции начала расследование по этому делу во вторник после публикаций СМИ.

В СМИ ранее были опубликованы результаты расследования, согласно которым программное обеспечение Pegasus израильской фирмы NSO Group, использовавшееся спецслужбами для отслеживания преступников и террористов, применялось также для слежки за политиками, бизнесменами, активистами, журналистами и оппозиционерами по всему миру. В списке три президента, десять премьер-министров и один король.

Там фигурируют действующие президенты Эммануэль Макрон (Франция), Бархам Салех (Ирак) и Сирил Рамафоса (ЮАР), премьер-министры Имран Хан (Пакистан), Мустафа Мадбули (Египет) и Саад ад-Дин аль-Усмани (Марокко). Также в списке значится бывший премьер-министр и нынешний президент Евросовета Шарль Мишель. Единственным попавшим в список монархом стал король Марокко Мухаммед VI.



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