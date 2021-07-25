 

Чусовитина объявила об окончании карьеры

25.07.2021, 14:24, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Гимнастка и 46-летняя олимпийская чемпионка 1992 года Оксана Чусовитина, выступающая сейчас за Узбекистан, сообщила, что завершает свою спортивную карьеру.

Чусовитина 25 июля не смогла пройти в финал олимпийского турнира на опорном прыжке, она поблагодарила спортсменов и тренеров из разных стран, передает РИА «Новости».

«Это точно все. Возвращаться к этому не буду. Мне уже 46 лет! У меня столько дел, пора наверстывать»,– сообщила гимнастка.

Чусовитина является единственным в истории гимнастики спортсменом, участвовавшим в восьми летних Олимпиадах (1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020).



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

13.08 / В РФ вице-премьер заболел COVID-19

05.04 / Киев выступил против денонсации соглашений о российском флоте в Крыму

14.02 / Найден второй погибший при обрушении кровли ангара в Калужской области

16.05 / Посол Израиля в РФ назвал операцию в секторе Газа борьбой с террором

15.04 / Участвовавший в хищении 15 млн рублей хакер попытался сбежать в Киргизию

14.05 / Сильнейшая за два года магнитная буря зафиксирована на Земле

24.06 / Бренд GM возобновил производство Chevrolet Camaro 2021 года

17.05 / Минюст Чехии открестился от заявлений о нескольких версиях взрывов во Врбетице

25.06 / Иностранные эксперты будут наблюдать за голосованием по Конституции

10.08 / Польский депутат: Никто в мире не поверит в победу Лукашенко

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика