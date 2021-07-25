Чусовитина объявила об окончании карьеры

Гимнастка и 46-летняя олимпийская чемпионка 1992 года Оксана Чусовитина, выступающая сейчас за Узбекистан, сообщила, что завершает свою спортивную карьеру.

Чусовитина 25 июля не смогла пройти в финал олимпийского турнира на опорном прыжке, она поблагодарила спортсменов и тренеров из разных стран, передает РИА «Новости».

«Это точно все. Возвращаться к этому не буду. Мне уже 46 лет! У меня столько дел, пора наверстывать»,– сообщила гимнастка.

Чусовитина является единственным в истории гимнастики спортсменом, участвовавшим в восьми летних Олимпиадах (1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020).