 

ВОЗ – пандемия не закончится раньше середины 2022 года

25.07.2021, 14:22, Новости дня
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Пандемия коронавируса закончится не ранее чем через год, пишет Newsweek, ссылаясь на заявление ВОЗ. По мнению главы организации Тедроса Гебрейесуса, основной проблемой является неравное распределение вакцин в мире: в результате вирус в ряде регионов распространяется и мутирует. В ВОЗ поставили глобальную цель, согласно которой к середине 2022 года необходимо будет вакцинировать 70% населения каждой страны мира.


Reuters

В то время как в некоторых точках мира жизнь возвращается к норме, ВОЗ называет «дураками» людей, считающих, что пандемия подошла к концу, пишет Newsweek. По мнению организации, конец пандемии не наступит ранее чем через год.

В ВОЗ считают, что ключом к победе над коронавирусом станут вакцины. Вследствие этого организация выразила крайнее разочарование по поводу провала инициативы о помощи в вакцинации странам с невысоким уровнем развития. По мнению главы ВОЗ Тедроса Гебрейесуса, именно это решение не даёт пандемии закончиться.

В минувшую среду Гебрейесус объявил о глобальной цели по вакцинации минимум 10% населения каждой страны к сентябрю этого года. Он надеется, что к концу года эта цифра достигнет 40%, а к середине 2022 года составит 70%. По словам главы ВОЗ, эти цели жизненно необходимо достичь для того, чтобы пандемия закончилась.

На данный момент от коронавируса привилось примерно 2 миллиардов человек, что далеко до 70%, нужных для коллективного иммунитета, пишет Newsweek. Кроме того, Гебрейесус выразил разочарование, что большая часть из этих прививок сделана в небольшом количестве стран. По словам главы ВОЗ, вакцинное неравенство является «моральным провалом» и экономическим и эпидемиологическим поражением. Эксперты по здравоохранению отмечают, что низкий уровень вакцинации в ряде регионов мира позволяет вирусу распространяться и мутировать, уходя от действия прививок.

Согласно данным ВОЗ, для вакцинации 70% населения каждой страны потребуется 11 миллиардов доз вакцин. «Есть множество болезней, против которых у нас не хватает вакцин, тестов и надёжных способов лечения. Но коронавирус — это не тот случай. У нас есть все необходимые инструменты. Поэтому вопрос окончания пандемии это не вопрос научных изобретений: это испытание характера», — приводит издание слова Гебрейесуса.

 



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