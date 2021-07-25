 

Субботний танец Бузовой – Личное мнение

25.07.2021, 14:04, Разное
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Известная Алеся Кафельникова, едва успев родить от не менее известного Петришина, пришла, как пишут жёлтые СМИ, за два дня в форму и тут же посетила какую-то вечеринку.

Ну, вечеринка — и вечеринка. Разве грех оттянуться в выходные?


Фото: Соцсети

Однако Алесе, как кормящей матери в формах, стало скучно. И тут под руку подвернулась Бузова.

Сложно быть трезвой на празднике. Как не заснять танец гОленьки — одинокой женщины в печали?

https://t.me/lenamiro/9320
Видео: Телеграм

Не знаю, бросила ли по утрам пить коньяк Бузова, но вечерний её танец меня впечатлил.

Нарощенные волосики, сожжённые пергидролем, описывают круг вокруг гОленьки. Настроение — Бузова. Приседания — глубокие. Кайфуйте, жизнь одна!

Кумир восемнадцати миллионов ботов отрывается в танце. Лысый мужчина сердобольно пытается помочь ей подняться. За углом, чуть на возвышении, притаилась свежеродившая Алеся — добывает контент в свой аккаунт.

Веселье, о котором мечтают миллионы детей.

Весь цивилизованный мир пытается спасти Бритни. Над Бузовой, у которой в жизни всё ещё хуже, все смеются. Даже Алеся Кафельникова считает себя выше и лучше.

Как спасти гОленьку? И можно ли?

Источник: Лена Миро



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