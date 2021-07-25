Директора подвели под статью

Не так страшна коррупция, как те, кто с ней не согласен.



Директор Лукашевской средней школы Максим Миронков в своем кабинете. Фото: Михаил Масленников / для «Новой»

Конфликт в Лукашевской средней школе Гатчинского района Ленобласти, уже обернувшийся уголовными делами и арестами, вышел на новый уровень — в него вмешался глава 47-го региона Александр Дрозденко. Директора школы Максима Миронкова, даже под угрозой увольнения отказавшегося принимать некачественный и наполовину невыполненный ремонт в образовательном учреждении, а также сообщившего о коррупции в районной системе образования, 22 июля на заседании областного правительства губернатор обвинил в удовлетворении личных амбиций. Зато о чиновнике Георгии Васильеве, 16 июля задержанном следователями при получении взятки от бизнесмена, выигравшего тендеры на ремонтные работы в Лукашевской и еще нескольких школах Гатчинского района, даже не вспомнил.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

Начало истории можно прочитать здесь и здесь.

Максим Миронков до 27 июля на больничном. Нервотрепка, связанная со школьным ремонтом, довела его до предынфарктного состояния. Но если в ближайший вторник врачи сочтут директора готовым к выписке, то в тот же день его уволят. Чиновники областного комитета по образованию угрожали этим Миронкову, по его словам, с начала июля, когда он отказался принимать у подрядчика плохо сделанные работы и оплачивать их.

— Мне рекомендовали уйти самостоятельно, — рассказывает Миронков. — Объяснили, что решение принято на самом верху, и мне все равно не дадут здесь работать. Но если я не буду поднимать шум, уволюсь по-тихому, то сохранят чистую трудовую книжку и не станут препятствовать в дальнейшем трудоустройстве. А если нет, то уволят по статье, с которой в Ленинградской области больше никуда работать не возьмут.

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Директору школы в Гатчинском районе Ленобласти, отказавшемуся принимать некачественный ремонт здания в 36,2 млн рублей, грозят увольнением

«По директору школы документы готовы», — говорится в письме из Гатчинского районного комитета образования, которое на днях разослали учителям и родителям учеников Лукашевской школы (есть в распоряжении редакции. — Н. П.). Там же сообщается, что исполнять обязанности директора будет Анастасия Крылова, полностью разделяющая взгляды председателя комитета по образованию Гатчинского района Елены Глыбиной, с легкостью подписывающая за Миронкова все необходимые документы и не высказывающая претензий к ремонту. Хотя независимая экспертиза в июне признала его неудовлетворительным. Трещины в полу и несущих стенах, сквозные дыры, через которые видно улицу, залитый водой подвал, отсутствие необходимых санитарных сливов в санузлах, черная плесень на стенах и потолках — это лишь то, что сразу бросается в глаза. Специалисты выяснили, что в здании не заменены инженерные сети и электропроводка, не проведена гидроизоляция, не установлено необходимое оборудование и т.д.

Фото: Михаил Масленников / для «Новой»

Как рассказывала «Новая», ремонт в Лукашевской школе начался в октябре 2020 года и должен был завершиться 30 июня 2021 года. По программе реновации на него планировалось выделить из областного и районного бюджетов 83 млн рублей. Однако, как объясняют гатчинские чиновники, в процессе согласований сумма сократилась до 36,2 млн рублей.

На конкурс по реновации Лукашевской средней школы заявились пять организаций. Однако победила компания АО «Ремспецтех», не имеющая большого опыта работы, но, возможно, имеющая нужные связи. Во всяком случае, АО «Ремспецтех» очень быстро договорилось о сотрудничестве с ИП Артемом Захаровым, очень востребованным в Гатчинском районе предпринимателем и помощником депутата областного ЗакСа от «Единой России» Сергея Коняева.

Предприниматель и помощник депутата областного ЗакСа от «Единой России» Артем Захаров. Фото из соцсетей

С 2020 года, по данным СПАРК, ИП Захаров часто становится подрядчиком на выполнение ремонтных работ в образовательных учреждениях Гатчинского района. А в июле 2021 года, по версии ГСУ СК РФ по Ленинградской области, именно Артем Захаров, как следует из материалов, озвученных в суде, якобы передал взятку в размере 150 тысяч рублей начальнику отдела закупок Гатчинской районной администрации Георгию Васильеву за выбор компании Захарова в качестве подрядчика на нескольких объектах и беспрепятственное прохождение всех этапов конкурсной процедуры для заключения госконтрактов. 18 июля суд отправил Васильева под домашний арест. Расследование дела продолжается. Обвинение чиновнику следствие намерено предъявить не позднее сентября.

Александру Дрозденко накануне выборов действительно выгоднее не помнить об этом инциденте. Совсем другое дело — единственная школа в поселке Лукаши, которая (этот факт уже признан всеми — и подрядчиками, и чиновниками) не откроет двери для 300 учеников 1 сентября. Лукашевским школьникам придется ездить на уроки в соседний поселок. Сроки окончания ремонта сорваны. Повисли два традиционных вопроса: кто виноват и что делать? Губернатор попытался ответить на оба.

— Разные причины есть: может быть, вина подрядчика, может быть, слабый контроль был со стороны администрации района, отдела по образованию, — предположил Дрозденко на заседании областного правительства 22 июля. — Но нужно четко понимать, что движет интересами директора. Получить качественную школу? Давайте тогда мы проверяем все и делаем замечания. Реализовать свои амбиции? Тогда надо понять, что ему дорого. Дети, которые пойдут в новую школу, или реализация собственных амбиций?

Поведение директора вызывает у меня удивление. Как-то не красит наш педагогический коллектив такой директор.

Губернатор Ленобласти поручил областному комитету по образованию взять на контроль реновацию Лукашевской школы и завершить ее ко Дню знаний.

— Не буду давать обещаний, что мы к 1 сентября эту работу сделаем, но в начале сентября мы школу запустим, — пообещала руководителю региона глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим, подчеркнув при этом, что срок окончания ремонта — 30 июня, однако контракт с подрядчиком действует до 31 декабря этого года — время есть.

Ремонт в Лукашевской средней школе. Фото: Михаил Масленников / для «Новой»

Максим Миронков не стерпел новых упреков и в тот же день ответил на претензии Александра Дрозденко в открытом письме на имя губернатора. Он напомнил, что с октября 2020 года (с начала работ в школе) контролирующая организация выдала подрядчику 7 предписаний, но ни одно из них он не исполнил.

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО МАКСИМА МИРОНКОВА

«Наведение элементарного порядка директором школы на строительной площадке и его требование к подрядчику при ведении работ точно соблюдать законодательство — это препятствие стройке? — спрашивает Миронков у Дрозденко. — Странно, что вы ни разу не обмолвились, что возбуждено уголовное дело в отношении чиновника Гатчинской администрации за получение взятки по ремонту школ, но следствие выявит еще не одну схему краж из бюджета. Сложившаяся ситуация не могла сформироваться без покровительства местных чиновников, у которых в ходу кумовство, лоббирование своих корыстных интересов и самая банальная коррупция. Коррупция убивает людей в прямом смысле этого слова. Родители и дети Лукашевской школы остались без отремонтированного здания, без денег на закупку оборудования, без перспектив пойти в родную школу 1 сентября. Для небольшого поселения — это катастрофа. Но еще худшей катастрофой было бы, если, не дай бог, пострадал бы хоть один ребенок в «отремонтированной» школе».

Открытое письмо дошло до Дрозденко. Губернатор пока никак на него не отреагировал.

Нина Петлянова, соб. корр. «Новой газеты», Петербург

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