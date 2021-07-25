Ватикан впервые опубликовал информацию о своей недвижимости

APSA обнародовало данные о движимом и недвижимом имуществе. Согласно отчету, в Италии Ватикану принадлежит 4051 здание, 92% из них расположены в Риме.

Агентство Reuters отметило, что Ватикан опубликовал данные о недвижимости впервые.

“Благодаря сдаче в аренду недвижимости в Париже и Лондоне стала возможна безвозмездная передача в пользование Службы папских милостей знаменитого Палаццо Мильори, который был превращен в приют для бездомных. Было приобретено новое здание недалеко от Триумфальной арки в Париже: продавец, воспользовавшийся посредничеством ватиканской компании Sopridex, предназначил часть вырученной суммы на строительство нового храма в одном из бедных районов Парижа”, – отметили в сообщении.

В Ватикане подчеркнули, что из-за кризиса, вызванного пандемией, APSA пошло навстречу арендаторам коммерческих помещений, сократив арендную плату на 30–50%.

“Кроме того, представлен проект сдачи в аренду пустующих зданий. Проект начнется с капитального ремонта 100 квартир, которые затем будут сдаваться через агентства по недвижимости”, – подчеркнули в Ватикане.

Контекст:

В начале июля Ватикан объявил о начале суда по делу о незаконных финансовых операциях c недвижимостью за рубежом. Обвинения предъявлены 10 бывшим должностным лицам, среди которых 73-летний кардинал Анджело Беччиу. Их обвиняют в нецелевом использовании €350 млн и в покупке недвижимости за границей, в том числе в Лондоне.

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