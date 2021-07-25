 

Ватикан впервые опубликовал информацию о своей недвижимости

25.07.2021, 13:36, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

APSA обнародовало данные о движимом и недвижимом имуществе. Согласно отчету, в Италии Ватикану принадлежит 4051 здание, 92% из них расположены в Риме. 

Агентство Reuters отметило, что Ватикан опубликовал данные о недвижимости впервые.

“Благодаря сдаче в аренду недвижимости в Париже и Лондоне стала возможна безвозмездная передача в пользование Службы папских милостей знаменитого Палаццо Мильори, который был превращен в приют для бездомных. Было приобретено новое здание недалеко от Триумфальной арки в Париже: продавец, воспользовавшийся посредничеством ватиканской компании Sopridex, предназначил часть вырученной суммы на строительство нового храма в одном из бедных районов Парижа”, – отметили в сообщении.

В Ватикане подчеркнули, что из-за кризиса, вызванного пандемией, APSA пошло навстречу арендаторам коммерческих помещений, сократив арендную плату на 30–50%.

“Кроме того, представлен проект сдачи в аренду пустующих зданий. Проект начнется с капитального ремонта 100 квартир, которые затем будут сдаваться через агентства по недвижимости”, – подчеркнули в Ватикане.

Контекст:

В начале июля Ватикан объявил о начале суда по делу о незаконных финансовых операциях c недвижимостью за рубежом. Обвинения предъявлены 10 бывшим должностным лицам, среди которых 73-летний кардинал Анджело Беччиу. Их обвиняют в нецелевом использовании €350 млн и в покупке недвижимости за границей, в том числе в Лондоне.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

17.03 / Toyota показала новый концепт-кар Aygo X prologue

12.02 / Москвичей призвали отложить поездки на личных авто

23.01 / СБУ заявила о задержании агента ФСБ и “МГБ ДНР” по прозвищу Джигурда

25.06 / Псковский губернатор заявил об историческом значении поправок в Конституцию

18.05 / “По просьбе Путина и Порошенко”. Bihus.info опубликовал новые записи разговоров Медведчука

13.08 / Роскачество нашло антибиотики в меде

10.11 / В Минобрнауки прокомментировали идею о дипломах со «сроком годности»

14.10 / Жээнбеков отказался покинуть президентское кресло в три дня

23.08 / Представитель США принял участие в военной мемориальной службе на Тайване

18.08 / В оппозиции заявили об «итальянской забастовке» белорусского правительства

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика