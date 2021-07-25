 

“Боялась всего”. Вайкуле рассказала о депрессии из-за карантина

25.07.2021, 13:36, Новости дня
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“Полтора года это было страшно. Полтора года, пока я не вакцинировалась, я была в такой депрессии. А потом у меня уже появился COVID-паспорт, я уже везде могу ехать, могу вернуться к жизни. Это такое счастье”, – поделилась знаменитость.

Вайкуле рассказала, что вакцинировалась в апреле и смогла вздохнуть с облегчением.

“Я боялась вакцинироваться, заболеть, боялась всего. Это такой страшный момент, и поэтому я была в депрессии. А потом я собралась, пошла, сделала укол – и все”, – поделилась певица.

Также Вайкуле прокомментировала дуэт с украинским артистом Monatik. Год назад звезды записали песню “УВЛИУВТ на улице Пикадилли”. Как песню, так и клип они снимали в разных странах. Лишь недавно певцы впервые вместе выступили на сцене “Вечернего квартала”.

“Только вечером я зашла в репетиционный зал, Дима с подсолнухами так красиво [встретил]. Балет FREEDOM, все такие родные. Я не знаю, кто больше мечтал: Дима или я. Когда я его впервые увидела, поняла, что это такой необычный, невероятный музыкант. Поэтому я тоже мечтала вместе спеть. Когда мне позвонили от Димы и спросили, согласна ли я спеть дуэт, я ни одной минуты не думала: “Да, конечно! Мне интересен любой опыт, а еще и с талантливым человеком”. Это же счастье”, – отметила звезда.

ВИДЕОВидео: Світське життя / YouTube
Контекст:

Лайма Вайкуле – народная артистка Латвийской Республики (1995). Самые известные ее песни – “Вернисаж”, “Еще не вечер”, “Скрипач на крыше”, “Я вышла на Пикадилли”, “Легкой джазовой походкой”, “Я за тебя молюсь”.

Певица состоит в отношениях с Андреем Латковским – сейчас он является ее продюсером, а когда-то был в ее ансамбле бас-гитаристом. Артисты вместе с 1978 года. Детей у них нет.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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