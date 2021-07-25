 

Спасатели завершили поисковые работы на месте обвала дома в Майами. Погибло 97 человек

25.07.2021, 13:36, Новости дня
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В результате аварии погибшими считаются 97 человек, минимум один считается пропавшим без вести.

Спасатели расчистили и вывезли большинство завалов на месте обвала дома. Они работали сменами по 12 часов и перебрали более 14 тыс. тонн разбитого бетона и арматуры.

Контекст:

12-этажный кондоминиум Champlain Towers South обрушился 24 июня. По информации NBC News, здание построили в 1981 году. Оно находится в прибрежном районе с населением около 6 тыс. человек.

Обрушение дома произошло ночью, когда многие жители спали. По словам спасателей, обрушение было “блинное”, оно не оставляет шансов на выживание.

5 июня уцелевшую часть дома снесли с помощью взрывчатки.

Власти заявляли, что надежд найти под завалами выживших больше нет. Спасатели сосредоточились на поисках останков жертв.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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