Спасатели завершили поисковые работы на месте обвала дома в Майами. Погибло 97 человек
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В результате аварии погибшими считаются 97 человек, минимум один считается пропавшим без вести.
Спасатели расчистили и вывезли большинство завалов на месте обвала дома. Они работали сменами по 12 часов и перебрали более 14 тыс. тонн разбитого бетона и арматуры.
Контекст:
12-этажный кондоминиум Champlain Towers South обрушился 24 июня. По информации NBC News, здание построили в 1981 году. Оно находится в прибрежном районе с населением около 6 тыс. человек.
Обрушение дома произошло ночью, когда многие жители спали. По словам спасателей, обрушение было “блинное”, оно не оставляет шансов на выживание.
5 июня уцелевшую часть дома снесли с помощью взрывчатки.
Власти заявляли, что надежд найти под завалами выживших больше нет. Спасатели сосредоточились на поисках останков жертв.
Елена КРАВЧЕНКО
журналист
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