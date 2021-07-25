 

В Житомирской области подросток упал с 10-метровой высоты на скалу – ГСЧС

25.07.2021, 13:36, Новости дня
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Информацию об инциденте спасатели получили 23.06, им сообщили, что необходима помощь для транспортировки ребенка.

“На месте происшествия выяснилось, что 14-летний мальчик упал с высоты около 10 м на каменный выступ скалы и получил травмы различной степени тяжести. Прибывшие медики не могли самостоятельно до него добраться”, – уточнил в релизе.

Сотрудники ГСЧС спустились к подростку, положили его на носилки и донесли до машины скорой помощи. Мальчика госпитализировали в травматологическое отделение больницы Коростеня.

Обстоятельства  происшествия устанавливают правоохранители.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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