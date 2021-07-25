 

Свекольный сок помогает бороться с токсинами и благотворно сказывается на печени

25.07.2021, 13:32, Разное
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Учёные из Кембриджского университета доказали, что свекольный сок помогает бороться с токсинами в организме. Он также благотворно сказывается на работе и здоровье печени при регулярном употреблении.
Исследователи объяснили, что о пользе свекольного сока было известно на протяжении веков, так как именно этот напиток использовали при интоксикации. Также он богат витаминами и веществами, помогающими печени выводить вредные вещества из организма, что значительно улучшает её состояние. Свекольный сок оказался полезным при воспалительных процессах, так как активные вещества снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний и рака, а подавление свободных радикалов положительно сказывается на долголетии.

Ещё одна польза свекольного сока заключается в высоком содержании витаминов A, C и B. В нём имеется и растворимая клетчатка, улучшающая пищеварение. Она же помогает организму регулировать уровень сахара в крови, что снижает риск развития диабета 2 типа. Это касается и артериального давления. Напиток снижает и эти показатели. Помимо витаминов, сок богат железом, кальцием, фосфором, калием, магнием, цинком, селеном и медью. Все эти вещества благотворно сказываются на здоровье костей и помогаю укреплять их. Несмотря на все положительные качества свекольного сока, медики всё же рекомендуют обратиться за помощью к диетологу, прежде чем вводить напиток в свой рацион на ежедневной основе.

Источник: profile.ru



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