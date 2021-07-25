 

Беларусь продаст воздушное пространство России

25.07.2021, 13:31, Разное
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Министерство иностранных дел Беларуси заявило об окончании третьего раунда переговоров по продаже воздушного пространства. Покупателем стала Российская Федерация.

После продолжительных переговоров длиной в два месяца обе стороны пришли к согласию по продаже неба над Беларусью для гражданской и военной авиации России. Президент республики Александр Лукашенко заявил о взаимной выгоде от соглашения для обоих стран. Точная сумма приобретения РФ пока что не разглашается.

“Вот наложили европейцы эти с американцами санкции свои, ну и что им это дало? Думают, что так можно на нас воздействовать? Это же чистое преступление против нашего государства! Ну и не нужны нам эти самолёты, пусть россияне летают, зато теперь и санкции никакие не действуют. А получили мы столько, сколько кредитов ещё никто не получал. Огромное развитие экономики будет. Вот посмотрят потом эти американцы, надо им было это или нет”, – прокомментировал итоги переговоров президент Беларуси.

В ближайшее время сделка вступит в силу и на территории Беларуси будут ратифицированы лётные правила РФ.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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