В Петербурге обнаружили тела зарезанных матери и сына

В Санкт-Петербурге в квартире одного из домов на улице Бутлерова обнаружили тела пенсионерки и ее сына с колото-резаными ранами, возбуждено уголовное дело.

Как информирует «Фонтанка», в субботу в полицию обратилась 63-летняя жительница Мурманска, которая сообщила, что соседи ее матери чувствуют неприятный запах из ее квартиры, и попросила вскрыть дверь. Около 23.00 полиция попала в квартиру и обнаружила на кровати тела 84-летней пенсионерки и ее 56-летнего сына. Оба погибли от колото-резаных ранений.

По факту умышленного убийства двух лиц возбуждено уголовное дело

Ранее в Бурятии обнаружили изрезанное тело годовалого ребенка.