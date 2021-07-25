В здравой глупости

Искусственный интеллект нам понадобится, а вот нужды в искусственной дури в РФ не будет никогда.

Тревожный звонок прозвенел для будущих школьников: к 2030 году половину домашних заданий будет проверять не привычная Марья Ивановна с пучком волос на затылке, а машина с пучком проводов на панели. Во всяком случае внедрение искусственного интеллекта в эту сферу планирует Министерство просвещения Российской Федерации с его программой «Цифровой помощник учителя». Те, кто сейчас пойдет в третий класс, еще, наверное, успеют миновать этого монстра, твердо знающего, сколько будет пятью пять, и крепко помнящего, что «цыпленок» должен писаться через «ы» даже в меню привокзального буфета. Но следующим придется нелегко. Кстати, моя учительница порой путалась, как в таких случаях писать: «нелегко» или «не легко». А искусственному интеллекту все нетрудно.

У робота не болит голова, у него нет физических слабостей. А к живому преподавателю можно приспособиться, и не только в школе. В мои студенческие годы от курса к курсу передавалась важная информация: у доцента Н. плохо видит левый глаз и плохо слышит правое ухо. И все знали, что готовиться к ответу следует садиться слева от него, а отвечать — справа. Конечно, и к искусственной Марье Ивановне найдется подход. Ткнут ей отверткой в одно место — и: «Ура! Математики не будет! Марья Ивановна перегорела!»

От прогресса не уйдешь, учителя-роботы станут привычным явлением, и в День учителя им будут дарить искусственные цветы. Предвижу лишь одну сложность:

когда искусственный интеллект вместо учительниц усадят в избирательные комиссии, ему трудно будет объяснить, что такая-то партия непременно должна набрать столько-то процентов.

Эта задача доступна лишь разуму, которым наделен человек.

За некоторое время до сообщения о планах Минпроса появилась еще более увлекательная информация о возможном внедрении в нашу устоявшуюся жизнь искусственного мозга. Как выяснилось из исследования IT-компании SuperJob, 53 процента россиян полагают, что депутатов Госдумы без ущерба для страны можно заменить нейросетью — базой, на которой строится искусственный интеллект. То есть предполагалось, что сейчас в нашем парламенте рулит интеллект естественный.

К сентябрю провести такую модернизацию, наверное, не успеют, и новая Дума ничем не будет отличаться от прежней. Нам даже может показаться, что снова выбрали тех же самых. Но надо быть начеку. Уже в следующей Думе, пожалуй, появятся депутаты-роботы, которые первым делом потребуют вдвое увеличить им питание (с 220 вольт до 440) и перепишут свой бизнес на родственников — на планшет, на калькулятор и даже на старенький дисковый телефон, который уже не слышит, когда ему звонят.

Умом Россию не пронять, и будет сделана отчаянная попытка пронять ее искусственным интеллектом. Что это даст? Скорее всего — ничего. И, возможно, лет через 50 кто-то напишет комедию «Горе от искусственного интеллекта», а также появится поговорка: «В РФ две беды — искусственный интеллект и дороги».

Единственное, что можно твердо предположить, — нашей стране не понадобится создавать искусственную дурь. Натуральной на 100 лет вперед хватит.

Надеюсь, никто не потребует подтвердить это предположение конкретными примерами. Вы где живете? Ну вот, сами знаете…

Что? Вы свалились с Луны? Как вы туда попали? Вы там родились? Российская программа освоения Луны только еще обнародована, и посещаемая лунная база будет построена не раньше, чем отремонтируют 10-километровую автомобильную дорогу Выкса–Досчатое в Нижегородской области (моя Марья Ивановна учила меня, что правильно писать «дощатое», но так уж встарь назвали населенный пункт, где мастерили из досок плоскодонные баржи).

Хорошо, для тех, кто свалился с Лу­ны и не знает норм нашей жизни, приведу пример отечественной оглушительной глупости. В Приморье возле Артемовской ГРЭС есть мост через реку Кневичанку, который в народе прозвали «мостом глупости». Мост слабенький, его давно собирались усилить, чтобы он спокойно выдерживал проезд большегрузов. А пока рискованное движение всех этих фур и самосвалов норовят ограничить невиданными способами. Сначала установили при въезде на мост раму, чтобы высокая машина уперлась в верхнюю штангу. Разумеется, автомобили эту раму несколько раз сносили на полном ходу. Тогда сделали вот что: верхнюю перекладину установили повыше, зато подвесили к ней несколько тяжелых цепей. Идея неопровержимая: подъезжает кто-то на тучном грузовике, а висячие цепи бьют ему в лобовое стекло. Как сообщает ИА DEITA.RU, такие инциденты уже случались.

И вот скажите, сумел бы додуматься до такого искусственный интеллект, специально запрограммированный на глупость? Едва ли. Это железяке с лампочками не гроссмейстера в шахматы обыгрывать, хотя в обоих случаях дело идет к мату.

Борис Бронштейн, обозреватель «Новой»

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