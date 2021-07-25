“На весах цифра тает”. Победительница “Холостяка 9” Квиткова рассказала, как после родов приводит тело в порядок

“После беременности невероятно важна поддержка мужа. Честное слово, я бы уже забилась в угол и рыдала горькими слезами от своего вида в зеркале. Каждый день муж говорит мне около тысячи комплиментов, целует каждую складочку или ямочку на моем теле. Я знаю, что этот период нужно просто пережить и все обязательно восстановится, просто сейчас на фоне гормонов так важна поддержка любящего человека”, – отметила она.

Квиткова уже начала приводить свое тело в форму. По ее словам, активно заниматься спортом ей можно будет через месяц, а пока блогер каждый день носит бандаж, который помогает животу уходить быстрее.

“Убрала из рациона все жареное, мучное и сладкое. На весах цифра тает, и я этому рада”, – рассказала она.

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Публикация от Daria Kvitkova (@kvittkova)

Контекст:

Весной 2019 года Квиткова (настоящая фамилия – Матюнина) была одной из участниц шоу “Холостяк”, главным героем которого стал ведущий Никита Добрынин (настоящее имя – Влад Вакулович).

В финале шоу Добрынин сделал выбор в пользу Квитковой. В мае 2020 года пара зарегистрировала брак. Добрынин и Квиткова на данный момент являются единственной парой за всю историю украинского проекта, которая узаконила отношения после завершения съемок.

13 июля у Квитковой и Добрынина родился первенец. Пара назвала сына Львом.

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