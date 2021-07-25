Мнения: Трамп возвращается

Экс-президент США Дональд Трамп, теперь уже можно сказать – официально – объявил о своем желании участвовать в следующих выборах. Насколько серьезны его амбиции? Насколько серьезны его шансы? Насколько, наконец, серьезна его стратегия? Эти вопросы мы оставим на финал, а сначала о фактах.

Экс-президент США Дональд Трамп, теперь уже можно сказать – официально – объявил о своем желании участвовать в следующих выборах. Насколько серьезны его амбиции? Насколько серьезны его шансы? Насколько, наконец, серьезна его стратегия? Эти вопросы мы оставим на финал, а сначала о фактах.

Еще в конце июня, посетив Техас и отметившись пламенной речью против администрации Байдена, Трамп осведомился у вице-губернатора Дэна Патрика: «Станешь менеджером моей кампании, если я снова это сделаю?»

30 июня в эфире Fox News на вопрос ведущего Шона Ханнити: «вы уже приняли решение?» Трамп без излишних экивоков твердо ответил «Да», получив в ответ бурю оваций. «Не я этого хочу, – заметил Трамп на уточняющий вопрос Ханннити, – но это нужно стране. Я сам не хочу… Разве это весело? Вечно бороться, вести постоянную борьбу. Но нам нужно заботиться об этой стране, это важно», — сказал Трамп.

4 июля, День Независимости, Трамп отметил митингами во Флориде, которые вполне уже можно назвать началом предвыборной компании, с особенно символично выглядящим, на фоне всего происходящего со страной, лозунгом: «Спасем Америку!» (И как это отличается от прошлого лозунга Трампа: «Сделаем Америку снова великой!»)

«Демократический консенсус» немедленно отреагировал на активность экс-президента новостями о судебных тяжбах вокруг его компании Trump Foundation в Нью-Йорке, которая обвиняется в уходе от налогов. Правда, дело касается не самого Трампа, а директора компании Аллена Вейсельберга. Тем не менее, намек понятен: на любые попытки Большого Дона вернуться в большую политику «демократический консенсус» ответит судебным преследованием.

Но и Трамп – не тот человек, который просто сдается. И не тот, кто не умел бы верно просчитать ходы там, где он это умеет, где дело касается бизнеса.

Да, здесь, в бизнесе, он чувствует себя, как рыба в воде, гораздо уверенней, чем в политике. И, да (теперь о грустном), президентская эпопея Трампа убедительно показала, что не все те приемы, которые уместны в бизнесе, хорошо работают в политике. Последняя требует гораздо больших знаний, гораздо боле широкой картины мира и гораздо более тонких стратегий. И здесь слабые стороны Трампа также стали нам вполне очевидны. Трамп так и не сумел собрать сильную команду, так и не сумел создать и запустить настоящую стратегию борьбы с леволиберальной идеологией в целом. Наконец, он так и не сумел организовать в нечто более оформленное армии своих сторонников. Миллионы трампистов все еще остаются массовкой митингов, как и сам Трамп был и остался прекрасным производителем чеканных фраз и хороших мемов. Функция, что и говорить, важная, но далеко не единственно нужная для победы.

Трамп доказал, что он, увы, не командный и не системный игрок. Он не умеет создавать из толпы своих сторонников, то есть – чистой энергии – армию мысли и действия. Он так и не освоил тот политический пульт управления, своевременным нажатием на кнопки которого можно приводить в действие необходимые силы. Но всем этим в совершенстве владеют его враги, демократы, которые пронизали вашингтонские коридоры власти сетями своих «фабрик мысли», аппарата влияния, системным лобби и т.д.

На заднем дворе Белого дома Барак Обама в годину своего президентства, умело манипулируя нитями под поверхностью официальной политики, фактически создал движение BLM. Ничего подобного Трампу сделать не удалось.

Ему не удалось даже самое необходимое: создать сеть подконтрольных себе СМИ. Так, что в самый ответственный момент, когда решалась судьба выборов, он позволил загнать себя в информационную изоляцию. Всё это совершенно непростительные для политика вещи. И всё это стало причиной его поражения. И из всего этого Трамп, кажется, так и не сделал надлежащие выводы. Во всяком случае, мы не видим, чтобы его тактика и стратегия всерьез изменились.

Да, он ведет тяжбу с айти-гигантами, но запоздалую и почти безнадежную. Буквально на днях Трамп объявил о коллективном иске против Facebook, Google и Twitter и других корпораций «большой цифры». (После событий на Капитолии 6 января 2021г. Трампу навсегда запрещен доступ в Twitter, и он на два года забанен в Facebook.) Он называет действия айти-гигантов преступлением и требует «прекращения практики теневого бана, замалчивания, занесения в черные списки, изгнания», как говорится в его заявлении: «Мы собираемся привлечь к ответственности Big Tech. Это первый из множества других судебных процессов».

Трамп заявляет, что это крупнейший иск в своем роде, отстаивающий свободу слова, и что «тысячи людей» готовы присоединиться к нему. Это, возможно, правда. Но позиции Трампа в его схватке с айти-гигантами не выглядели сильными даже тогда, когда он был президентом. Тем более, они не кажутся такими сегодня.

Не так давно Трамп объявил также о запуске новой электронной платформы GETTR, как правой альтернативы айти-гигантам. Сеть эта фактически является клоном любимого Трампом «Твиттера», а руководит ею бывший представитель экс-президента Джейсон Миллер.

Что ж, дело хорошее. Но появится подобной платформе следовало еще, как минимум, год-два назад. Да, лучше поздно, чем никогда. Но всё это вместе еще раз свидетельствует о том, что Трамп, как стратег, безнадежно отстает и проигрывает своим врагам, силы которых недооценивает. В то время, как «спасать Америку» (лозунг, что и говорить, сверхактуальный, и, во всяком случае, красноречиво говорящий о том, что «делать Америку снова великой» уже во всяком случае поздно) в обстановке все расширяющегося хаоса, с каждым днем, становится все более проблематично. Ведь речь, фактически, идет о рейдерском захвате «новой нормальностью» (ЛГБТ-повестка, критическая теория, мульткультурализм, «большая перезагрузка») всей белой цивилизации Запада. И в сравнении с активизировавшимися силами «вашингтонского болота» Трамп кажется все тем же сказочным героем с картонным мечом, каким мы увидели его в последние выборы.

Итак, насколько серьезны амбиции Трампа? Насколько серьезны его шансы? Насколько, наконец, серьезна его стратегия?

Подытоживая, отвечу на все эти вопросы так: Трамп сегодня – это гораздо больше, чем просто экс-президент, шоумен и кумир миллионов американцев. Трамп сегодня – это «трампизм», это даже не движение, это образ мысли, это флаг, знамя консервативного сопротивления. По крайне мере – Америки. Но, потенциально, возможно, и всего Запада. И лучше всего Трампу и оставаться этим знаменем: собирать миллионные митинги, рождать мемы и лозунги, актуализировать энергию протеста.

Но в качестве потенциального президента Трамп, мне кажется почти безнадежен. Очевидно, что, демократы, кавалерийским наскоком захватившие Белый дом и большинство в обеих палатах, не собираются отдавать власть. Время выборной демократии кончилось, наступает время демократии тоталитарной. И, чем скорее американские консерваторы осознают это, тем быстрее и лучше смогут выстроить собственный фронт противостояния новому порядку вещей. Да, это ситуация преддверия новой «войны Севера и Юга», войны гораздо более глобальной, чем та, что была когда-то. Такая ситуация требует консолидации, мобилизации, сильного боевого штаба. В качестве генерала которого Трамп не выглядит убедительно. Роль его – это роль боевого знамени, морального вождя «Нового Юга» и нового сопротивления. Но трампизм, как сила, молод и силен. У него, в отличие от демократов, много молодой, горячей крови. Он в силах и возможностях выделить из себя молодых, сильных, уверенных в себе, и, главное, профессионально «умеющих в политику» лидеров. Самому же дедушке незачем в такой ситуации доставать старую саблю и идти на войну. Главное дело своей жизни он уже сделал.

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