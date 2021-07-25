В посольстве Киргизии в Москве произошла драка

Драка произошла в посольстве Киргизии в Москве на улице Большая Ордынка, полиция проводит проверку по данному факту.

«В полицию обратился мужчина, который пришел в посольство Киргизии помочь оформить документы своей знакомой. По его словам, он повздорил с сотрудником учреждения, после чего тот ударил его по лицу», – сказал ТАСС источник в правоохранительных органах.

Нападавшим потерпевший назвал второго секретаря вице-консула посольства. Начата доследственная проверка.

Ранее министр цифрового развития и связи Амурской области Александр Курдюков попал в больницу с черепно-мозговой травмой после конфликта на одной из турбаз региона.