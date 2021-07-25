 

“Внутренняя комната без окон”: оскандалившемуся Зеленскому намекнули на международную изоляцию Украины

25.07.2021, 12:30, Разное
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Трехсторонняя встреча лидеров государств состоялась в Батуми. Подробностями в соцсети поделилась украинская правозащитница Елена Бережная.

По завершении церемонии президент Грузии Саломе Зурабишвили отвергла предложение Владимира Зеленского о встрече. Главной причиной такого решения является пребывание осужденного в
Грузии Михаила Саакашвили в госсистеме Незалежной.

Примеру Грузии последовала и Молдова, также выразившая президенту Украины свой демарш. Бережная уверяет, что рандеву Владимира Зеленского с лидером Молдовы Майей Санду носил также скандальный характер. Правозащитница отметила, что место проведения беседы глав государств устроили во внутренней комнате без окон.

Санду вела
себя на встрече очень эмоционально. У министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы она прямо спросила, не тряпка ли он. Политик раскритиковала поведение Незалежной в вопросе электроэнергию, которую Украина поставляет Приднестровью и по другим острым моментам.

Елена Бережная отметила, что Запад знает обо всех острых проблемных вопросах, связанных с Незалежной. Правозащитница сделала вывод о растущей международной изоляции Украины.



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