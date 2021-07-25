В Волынской области полиция пресекла деятельность трех незаконных цехов по обработке янтаря и изъяла около 300 кг камня

23 июля правоохранители провели 16 обысков по местам жительства злоумышленников.

“Во время обысков правоохранители ликвидировали три подпольных цеха для обработки камней, которые злоумышленники оборудовали в Ковеле и Луцке. В помещениях обнаружено и изъято около 300 кг обработанного и необработанного янтаря различной фракции, готовые изделия из камня, станки для ручной обработки и переработки, дополнительное оборудование, кроме этого, пистолет и деньги”, – говорится в сообщении.

Ориентировочная стоимость изъятых камней и оборудования – около 1 млн грн, отметили в полиции.

“Установлено, что создал преступную группу и наладил незаконную схему приобретения, хранения и переработки в значительных размерах незаконно добытого на территории Волынской, Ровенской и Житомирской областей янтаря-сырца 34-летний житель Ковеля. Он обеспечивал финансирование преступной деятельности, проводил сбор и выплату денег, а также определял размер вознаграждения каждому участнику группы. Кроме организатора, к незаконной деятельности причастны еще девять человек. Все они – жители Волынской и Ровенской областей”, – говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, злоумышленники покупали камни и обрабатывали их в оборудованных цехах. Готовые изделия вне таможенного контроля переправляли в Польшу, а оттуда их переправляли в Объединенные Арабские Эмираты, где продавали.

“Деньги, полученные незаконным путем, фигуранты самостоятельно перевозили в Украину”, – говорится в сообщении.

Всем фигурантам планируют сообщить о подозрении по ч. 2 ст. 240-1 Уголовного кодекса (незаконная добыча, сбыт, приобретение, передача, пересылка, перевозка, переработка янтаря). Решается вопрос об аресте изъятого имущества.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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